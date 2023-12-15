В горной Ингушетии обнаружены остатки древней циклопической постройки

«Данная постройка представляет из себя древнее жилище, сложенное насухо. В качестве строительного материала использованы огромные каменные глыбы, большинство из которых с наружной стороны обтесаны и аккуратно подогнаны друг под друга. Блоки укладывались при помощи так называемой техники «стыковки», за исключением северо-восточного угла второй камеры, где блоки соединены «вперевязь», — подчеркнул собеседник

Замеры позволили установить следующее: общая протяжённость северной стены — 30,5 метра, высота сохранившихся стен — 2,9 метра, а толщина варьируется от 0,6 до 1,1 м.

Отмечается, что находка была подвергнута частичной археологической расчистке в 1978-1980 годах доктором исторических наук, археологом, заслуженным деятелем науки ЧИАССР и Ингушетии Макшарипом Мужухоевым, который считал, что строение датируется второй половиной II тысячелетия до нашей эры.