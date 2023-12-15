Археология

В горной Ингушетии обнаружены остатки древней циклопической постройки

0

На расстоянии 500 метров к востоку от села Кхарт найдены остатки 6-камерного циклопического (мегалитического) строения, проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.

«Данная постройка представляет из себя древнее жилище, сложенное насухо. В качестве строительного материала использованы огромные каменные глыбы, большинство из которых с наружной стороны обтесаны и аккуратно подогнаны друг под друга. Блоки укладывались при помощи так называемой техники «стыковки», за исключением северо-восточного угла второй камеры, где блоки соединены «вперевязь», — подчеркнул собеседник

Замеры позволили установить следующее: общая протяжённость северной стены — 30,5 метра, высота сохранившихся стен — 2,9 метра, а толщина варьируется от 0,6 до 1,1 м.

Отмечается, что находка была подвергнута частичной археологической расчистке в 1978-1980 годах доктором исторических наук, археологом, заслуженным деятелем науки ЧИАССР и Ингушетии Макшарипом Мужухоевым, который считал, что строение датируется второй половиной II тысячелетия до нашей эры.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии ответит в суде за ДТП с гибелью человека
В Ингушетии прошел республиканский семинар-практикум по вокалу
Ингушские врачи следят за состоянием здоровья палестинских детей
Юнармейцы Ингушетии отправили новогодние посылки и открытки бойцам СВО
УПЧ в Ингушетии восстановил права участника СВО
В селе Нестеровское Ингушетии со школьниками провели мероприятие антиэкстремистского характера
В Ингушетии водитель грузовика свалил строительный мусор в водоохранной зоне
Ингушские школьники приняли участие в акции «Юнармеец — братьям нашим меньшим»
Студенты одного из колледжей Ингушетии посетили реабилитационный центр для наркозависимых «Иман»
НБ Ингушетии приглашает на мастер-класс по фотографии
В Ингушетии провели очередной профтур для студентов на одно из предприятий республики

Главное

Яндекс.Метрика

 