В горной Ингушетии почтили память погибших пограничников

Мероприятие организовало Пограничное управление ФСБ России по Ингушетии. Память о погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Далее, участники митинга были приглашены для экскурсии на пограничную заставу, где для них были организованы показательные выступления со служебной собакой. Детям предоставили возможность прокатиться верхом на лошади. От руководства управления членам семей вручили ценные подарки.

«Пограничники с трепетом и уважением чтут подвиг людей, отдавших свою жизнь в борьбе за правое дело, и не забывают о тех семьях, чьи сердца коснулось нелегкое бремя невосполнимой утраты, традиционно оказывают помощь и содействие их родным, осуществляют заботу и поддержку. Это не только одна из важнейших задач, но и общий служебный и нравственный долг», — отметили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по региону.

Славные сыны Отечества, уроженцы Ингушетии, пограничники Ажигов Магомед Тагирович, Тимурзиев Муса Алаутдинович, Гамботов Суламбек Саварбекович, Долтмурзиев Ваха Магомедович и Яндиев Магомед Тахирович в различных обстоятельствах проявили истинное мужество и отвагу в ходе выполнения задач по защите и охране государственной границы и были удостоены орденов Мужества, посмертно. Несмотря на то, что с момента их гибели прошло уже много лет, их доблесть по сей день является примером для молодого поколения.