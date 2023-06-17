В горной Ингушетии продолжается реконструкция башенного комплекса «Ний»

В «Ний» находятся 4 боевые башни, одна полубоевая и 13 полуразрушенных жилых, а также два столпообразных святилища и 14 могильников (склепов). Некогда это был жилой квартал, входивший в село Гули. В 2022 году здесь удалось спасти от разрушения 6 башен, финансирование продолжается, а это значит, что и работа по спасению отставших сооружений комплекса тоже.

Как сообщил руководитель реставрационных работ Магомед Харсиев, поскольку установилась дождливая погода реставраторы в данное время отчищают несущие стены многовековых башен от всех видов загрязнений. Это довольно сложный и трудоемкий процесс, требующий максимальной концентрации и бережного обращения с камнями, потерявшими былую прочность из-за различных внешних нагрузок — климатических и атмосферных воздействий. А своей главной задачей специалисты при этом считают достижение прочностных параметров камня, близких к изначальным.

План реставрационных работ в «Ний» разработала одна из ведущих архитектурных компаний Санкт-Петербурга. Перед проектированием было сделано лазерное сканирование башен, обследование общего конструктивного состояния кладки, а также проведен отбор различных проб.

Руководитель ООО «АСМ» Алексей Михайлов сообщил, что и образцы раствора, камня, древесины отвозятся в Санкт- Петербург, где в лаборатории они проходят химические анализы, определяется состав.

«То как раньше ингуши отбирали камень и материал для строительства, возводили эти огромные башни без фундаментов, и несмотря на это они продолжают стоять, вот это удивительно. И где бы я не представлял ингушские башни, люди сидят, открыв рот. Для них это диковинка, как и для меня когда-то. Поэтому, естественно, эти уникальные строения нужно спасать и сохранять», — отметил он.

Напомним, что благотворительный фонд «Сафмар», в рамках договоренности Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и мецената Микаила Гуцериева, оказывает финансовую помощь для восстановления и ряда других крупных башенных комплексов Джейрахского района. В программу сохранения и развития горной части региона также входит капремонт единственного круглогодичного детского лагеря «Эрзи», строительство туристических остановок и зон отдыха, гостиниц и ресторанов.

Помимо «Ний», в настоящее время масштабная реконструкция проводится и в горных селениях «Морч» и «Харп». Завершить работы на объектах планируется до конца текущего года.