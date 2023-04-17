Альпинизм

В горной Ингушетии прошёл чемпионат России по альпинизму

0

В сельском поселении Бейни Джейрахского района Ингушетии прошёл чемпионат России по альпинизму «Скайраннинг — гонка».

Как сообщили в Минспорта республики, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 23 регионов Российской Федерации: Дагестана, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Пермского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского, Приморского краёв, Иркутской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Томской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя.

Более 70 альпинистов, среди которых были не только мужчины, но и женщины, пробовали свои силы в горах Ингушетии.

Общее руководство соревнованиями и их проведение осуществлялось Федерацией альпинизма России совместно Министерством по физической культуре и спорту республики.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии осудили браконьера за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории
Сотрудники Коммолодежи Ингушетии посетили в больнице участника СВО
В Карабулаке Ингушетии в рамках благотворительной акции оказали продуктовую помощь 165 семьям
Жители Назрановского района Ингушетии проголосуют за две территории для благоустройства в 2024 году
Ингушский спортсмен Магомед-Тагир Ханиев стал победителем юниорского первенства России по вольной борьбе
Заморозки придут в Ингушетию 18-19 апреля
Экс-чиновника обвинили в незаконном выделении 12 земельных участков в Ингушетии
За вовлечение сына в попрошайничество в Ингушетии условно осуждена иностранка
Малоимущие семьи отдаленных сел Ингушетии получили 1200 продуктовых наборов
Лавинная опасность сохраняется в горах Ингушетии
Премьер республики поздравил православных Ингушетии со Светлым Христовым Воскресением

Главное

Яндекс.Метрика

 