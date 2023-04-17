В горной Ингушетии прошёл чемпионат России по альпинизму

Как сообщили в Минспорта республики, в соревнованиях приняли участие спортсмены из 23 регионов Российской Федерации: Дагестана, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Пермского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского, Приморского краёв, Иркутской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Тюменской, Томской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя.

Более 70 альпинистов, среди которых были не только мужчины, но и женщины, пробовали свои силы в горах Ингушетии.

Общее руководство соревнованиями и их проведение осуществлялось Федерацией альпинизма России совместно Министерством по физической культуре и спорту республики.