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В горной Ингушетии реализуют проект «Маяки дружбы»

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В горной Ингушетии при поддержке Комитета по делам молодежи Ингушетии стартовал проект «Маяки дружбы» с участием представителей из 7 субъектов РФ, в том числе и представители новых регионов страны.

Как сообщили в молодежном ведомстве региона, команда из 15 человек поставила перед собой лишь одну цель — добиться межнационального согласия и мира между жителями страны. В рамках реализации проекта группа активистов направилась к башенному комплексу «Харп», где провела очистку территории от мусора.

«Перетащили все доски и бревна для дальнейшей реставрации. Все камни с дороги сложили, которые мешали свободному прохождению к комплексу», — отметила одна из участниц Екатерина Климова.

Ребята не забыли и про поход по туристическим тропам горной Ингушетии. "Орлы совершили поход на Ляжгинский водопад. Поднимались верх, верх и еще раз верх. Путь был не легким, но это того стоило. Моментами было ощущение, что ты в джунглях, столько зелени, различных растений, насекомых и наконец сам водопад. Около него такой бриз, который освежает после пройденного пути. Естественно, мы сделали кучу фотографий и отправились довольные на базу«,- поделилась впечатлениями Екатерина.

Напомним, проект «Маяки дружбы» направлен на укрепление межнациональных отношений, устранение противоречий между молодежью из северокавказских республик и их сверстниками из других регионов России.

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