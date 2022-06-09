В горной Ингушетии восстановят боевую башню в Верхнем Озиге

Сбор средств на проведение работ по сохранению своей родовой башни, разрушенной в 1986 году, организовали представители рода Котиевых. Информация о принимаемых мерах, а также архивные сведения будут публиковаться в Телеграм-канале «Верхний Озиг / Котиевы».

Управление культурного наследия Ингушетии окажет консультативную и организационную помощь при реализации мероприятий по восстановлению боевой башни, входящей в состав архитектурного комплекса «Верхний Озиг».