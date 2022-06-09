Архитектура

В горной Ингушетии восстановят боевую башню в Верхнем Озиге

0

В горной Ингушетии будет восстановлена боевая башня в Верхнем Озиге, сообщили в региональном управлении культурного наследия.

Сбор средств на проведение работ по сохранению своей родовой башни, разрушенной в 1986 году, организовали представители рода Котиевых. Информация о принимаемых мерах, а также архивные сведения будут публиковаться в Телеграм-канале «Верхний Озиг / Котиевы».

Управление культурного наследия Ингушетии окажет консультативную и организационную помощь при реализации мероприятий по восстановлению боевой башни, входящей в состав архитектурного комплекса «Верхний Озиг».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Вакантными на хадж-2022 для жителей Ингушетии остаются 60 мест
Директор Госархива Ингушетии поздравил коллег с профессиональным праздником
Ингушский город воинской славы Малгобек удостоен меча Победы
В городе Назрани Ингушетии оперативно заделали ямы на дорогах после рейда ОНФ
Более 500 подростков трудоустроят в Ингушетии на период летних каникул
Представители Госархива Ингушетии оказали методическую помощь архивистам Назрановского района
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка ко Дню России
В Ингушетии ожидаются ливни, град и шквал до 25 метров в секунду
Граждане России могут получать информацию об уплате налогов по e-mail или в СМС-сообщении
В селе Экажево Ингушетии провели литературный час к 350-летию Петра I
В Ингушетии фермер присвоил 2 млн рублей через программу по поддержке КФХ

Главное

Яндекс.Метрика

 