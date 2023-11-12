В городах и селах Ингушетии открыты пункты приема гуманитарной помощи для жителей Палестины

Жителей призывают принять участие в богоугодном деле. Отмечается, что перечень необходимой гуманитарной помощи входят: продукты питания (непортящиеся), средства личной гигиены, портативные печи, генераторы, а также лекарственные средства, палатки, матрасы, подушки, пледы и теплая одежда, за исключением старой и потрепанной.

Груз будет доставлен в Москву, а затем самолетом МЧС России в Египет, оттуда — автотранспортом в Сектор Газа.

Прием гуманитарной помощи осуществляется по следующим адресам:

ФОК сельского поселения Джейрах, ул. Борова 6б, тел. 8 928 921-11-17;

с. п. Экажево, ул. Осканова, 37, здание Назрановского РДК, тел. 8 928 795-18-52;

с. п. Экажево, ул. Огородная, 1, здание ДК, тел. 8 928 743-09-24;

с. п. Плиево, здание ДК, тел. 8 928 727- 56-26;

с. п. Кантышево, ул. Грейдерная, 7, здание ДК. тел. 8 962 642-20-60;

с. п. Яндаре, ул. Султыгова, б/н, здание ДК. тел. 8 928 729-98-05;

с. п. Сурхахи, ул. Подгорная, б/н, здание ДК. 8 963 173-75-76;

с. п. Барсуки, ул. Левобережная, б/н, здание ДК, тел. 8 928 730-69-88;

с. п. Долаково, ул. Джабагиева, б/н, здание ДК. тел. 8 928 093-92-74;

с. п. Гази-Юрт, ул. Школьная, б/н, здание ДК. тел. 8 928 793-87-13;

с. п. Али-Юрт, пер. Советский, 21, здание ДК. 8 928 917-04-25;

с. п. Вежарий, ул. Майская б/н, здание Дом культуры. тел. 8 918 818-95-27;

с. п. Зязиков-Юрт, ул. Южная 16, тел. 8 928 094-30-33;

с. п. Нестеровское, ул. Первомайская 48, здание ДК. тел. 8 928 742-84-41;

с. п. Троицкое, ул. Колхозная, 36, здание ДК. тел. 8 938 014-71-97;

с. п. Галашки, ул. Сайид-Ибрахьим, 20а, здание ДК, тел. 8 928 697-95-55;

ул. Промысловая, зд.2/2, здание администрации города Карабулака, тел. 8 924 602-48-87;

ул. Осканова, 17, в здании ЖКХ города Малгобека (рядом с городской прокуратурой). тел. 8 928 748-80-04;

ул. Магомеда-Ахмеда Мальсаговых, 36, здание администрации Альтиевского административного округа Назрани, тел. 8 918 817-94-95;

ул. Студенческая, д. 1, здание администрации Гамурзиевского административного округа Назрани, тел. 8 962 641-19- 30;

ул. Южная, д. 40, здание администрации Насыр-Корсткого административного округа Назрани, тел. 8 988 121-39-01.

проспект Базоркина, д. 114, здание администрации Центрального административного округа Назрани, тел. 8 928 696-08-27;

ул. Висаитова, 20, территория ЖКХ города Сунжа, тел. 8 930 423-33-47;

проспект Идриса Зязикова, 2, здание администрации города Магаса, тел. 8 928 098-68-64.