В городе Назрани Ингушетии 4 июня состоится Кубок академии регби «Юг»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в турнире примут участие 9 команд, которые будут разделены на три группы.

Участниками соревнований в Назрани станут сборная Дагестана, сборная Кабардино-Балкарии, РК «Баксан» (г. Баксан), СОШ № 25 (г. Нальчик), спортивная школа «Нальчик», РК «Медведи» (г. Ессентуки), «Родина КЧР» (Карачаево-Черкесская Республика), РК «Горец ГКК» (г. Назрань), сборная Махачкалы.

Ответственная за проведение соревнований — Федерация регби Республики Ингушетия при поддержке Федерации регби России и АНО ДПО «Академия регби «Юг».