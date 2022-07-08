В городе Сунже Ингушетии нуждающимся семьям раздали 60 голов МРС

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования, акция прошла на площади субботнего рынка, раздача шла по спискам остронуждающихся граждан, состоящих на учете в администрации города. Во время акции звучали слова искренней благодарности от жителей города Сунжа в адрес руководства республики, Национального фонда за предоставленную возможность совершить один из священных обрядов — жертвоприношение в праздник Ид аль-Адха.