Курбан-Байрам

В городе Сунже Ингушетии нуждающимся семьям раздали 60 голов МРС

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В рамках масштабной республиканской благотворительной акции в преддверии праздника Курбан-байрам (Г1урба) в Сунже прошла раздача 60 голов мелкого рогатого скота.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования, акция прошла на площади субботнего рынка, раздача шла по спискам остронуждающихся граждан, состоящих на учете в администрации города. Во время акции звучали слова искренней благодарности от жителей города Сунжа в адрес руководства республики, Национального фонда за предоставленную возможность совершить один из священных обрядов — жертвоприношение в праздник Ид аль-Адха.

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