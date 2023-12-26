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В Госавтодорнадзоре по Ингушетии подвели итоги работы за 2023 год

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Госинспекторами территориального отдела Госавтодорнадзора по Ингушетии в соответствии с федеральными законами в течение 2023 года проводились рейдовые мероприятия по выявлению правонарушений в отношении транспортных средств в процессе их эксплуатации.

Сотрудники осуществляли контроль над выполнением обязательных требований в области регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автобусами, перевозки детей, перевозки пассажиров для собственных нужд, перевозок грузов, в том числе опасных.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Госавтодорнадзоре, несмотря на принятые меры соответствующими службами по снижению уровня аварийности на автомобильном транспорте в поднадзорных хозяйствующих субъектах, состояние с обеспечением безопасности при перевозках пассажиров и грузов автомобильным транспортом вызывает озабоченность.

В целях предотвращения и предупреждения возможных правонарушений в транспортных комплексах и общеобразовательных учреждениях республики инспекторами ТОГАДН по РИ проведено 1663 профилактических визита, 3593 консультирования и 3593 информирования. Объявлено 2495 предостережений о недопустимости правонарушений в области транспортного законодательства перевозчиков автобусами в поднадзорных субъектах. В результате работы ТОГАДН по РИ за 2023 год проведено 238 рейдовых мероприятий, проверено 3803 единицы автотранспорта, выявлено 922 ТС с нарушениями административного законодательства.

Отмечается, что по выявленным правонарушениям вынесено 883 постановления, сумма наложенного штрафа составляет 1 183 000 рублей, взыскано 632 тыс. рублей.

В настоящее время прорабатываются меры по совершенствованию мероприятий в контрольно-надзорной деятельности ТОГАДН по РИ.

В надзорном органе особо подчеркнули, что на регулярной основе проводится дальнейшая работа и оказывается методическая помощь, направленная на предотвращение правонарушений транспортного законодательства и информирование через средства массовой информации.

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