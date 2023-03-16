В хищении денег в особо крупном размере подозревается подрядчик при строительстве медучреждения в Ингушетии

«Как мы сообщали ранее, в 2022 году оперативники 3 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО выявили, что один из подрядчиков строительной организации Ингушетии, с которым был заключен контракт на строительство медучреждения в селе Плиево (Назрановский район), в ходе строительства произвел замену строительных материалов на несоответствующие проектно-сметной документации, а также не выполнил необходимые объемы работ, предусмотренные договором. Сумма завышения стоимости строительных работ составила 18 млн 226 тыс. рублей. По данному факту в отношении подрядчика СЧ ГУ МВД России по СКФО в этом же году было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество» УК РФ», — говорится в релизе пресс-службы ГУ МВД России по СКФО.

Отмечается, что в рамках расследования данного уголовного дела сотрудниками окружного Главка установлено, что в 2019 году подрядчик организации совершил мнимые сделки и финансовые операции, в результате чего легализовал денежные средства в размере 3 млн 893 тыс. рублей, которые были им похищены при выполнении строительных работ.

В отношении фигуранта следственной частью ГУ МВД России по СКФО по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК России — «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Фигурант уголовного дела фактический владелец ООО «Спецстроймонтаж», а денежные средства выделялись по национальному проекту «Здравоохранение».