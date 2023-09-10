В ход учений с участием росгвардейцев в Ингушетии обезвредили условных террористов

По легенде вооруженные люди захватили заложников, проникли на охраняемый объект и вступили в боестолкновение с сотрудниками управления войск национальной гвардии. Также автомобиль преступников был заминирован.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, условные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены, а «взрывное устройство» обезврежено специалистами ОМОН «Беркут-Юг».

«Достигнута главная учебная цель — отработано своевременное реагирование на сообщения о возможном теракте и проверена готовности нарядов вневедомственной охраны и взаимодействующих подразделений к действиям при возникновении угрозы совершения противоправных посягательств в отношении охраняемых объектов», — отметили в пресс-службе территориального управления Росгвардии.