Учения

В ход учений с участием росгвардейцев в Ингушетии обезвредили условных террористов

0

Сотрудники Назрановского районного отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии по Ингушетии совместно с коллегами из МВД и МЧС по республике с привлечением медработников провели тактико-специальные занятия на территории охраняемого объекта.

По легенде вооруженные люди захватили заложников, проникли на охраняемый объект и вступили в боестолкновение с сотрудниками управления войск национальной гвардии. Также автомобиль преступников был заминирован.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, условные террористы были нейтрализованы, заложники освобождены, а «взрывное устройство» обезврежено специалистами ОМОН «Беркут-Юг».

«Достигнута главная учебная цель — отработано своевременное реагирование на сообщения о возможном теракте и проверена готовности нарядов вневедомственной охраны и взаимодействующих подразделений к действиям при возникновении угрозы совершения противоправных посягательств в отношении охраняемых объектов», — отметили в пресс-службе территориального управления Росгвардии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии проголосовал на выборах и «развязал» невесте язык
В Ингушетии на муниципальных выборах на 12 часов дня проголосовало более 24% избирателей
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности создана в Ингушетии
В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по вольной борьбе среди юношей
Голосование в Сунже и Сунженском районе Ингушетии идет в штатном режиме
Жители Ингушетии смогут пройти бесплатную диспансеризацию в единый день голосования
Ингушетии окажет помощь в замене ветхих водопроводов и ремонте дороги городу Молочанску
Все избирательные участки в Ингушетии открылись вовремя
В селе Али-Юрт Ингушетии загорелся частный дом
За 6 месяцев в Ингушетии под строительство объектов отведен 81 земельный участок
Для подготовки котельных к холодам в Токмакский район Запорожья выедет бригада из Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 