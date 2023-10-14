Наркотики

В ходе операции «Мак-2023» в Ингушетии изъято более 1,5 кг наркотиков и психотропных веществ

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В ходе операции «Мак-2023» в республике изъято 1 540,03 граммов наркотиков, сильнодействующих и психотропных веществ. Выявлено 31 преступление и 63 административных правонарушения, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

В межведомственном комплексном оперативно-профилактическом мероприятии, целью которого являлось выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, были задействованы правоохранители, сотрудники УФСБ, Пограничного управления и управления федеральной службы войск национальной гвардии по региону.

Всего полицейскими вместе с пограничниками при содействии органов местного самоуправления выявлено 34 очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, обшей площадью 6 129 квадратных метров. По всем выявленным фактам в администрации муниципалитетов направлены предписания.

Напомним, что операция «Мак-2023» проходила в Ингушетии в три этапа, старт был дан 20 июля текущего года.

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