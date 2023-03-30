В хозяйствах Ингушетии в текущем году увеличили площади под посадку картофеля

Так, один из самых успешных фермеров Ингушетии Амирхан Хашагульгов из сельского поселения Яндаре приступил к посадке картофеля, под эту культуру в хозяйстве агрария отведено около 100 гектаров.

Как отметили в Минсельхозе Ингушетии, в хозяйстве фермера сажается картофель элитных сортов Рэд Скарлетт, Колумб и Аризона. Эти сорта хорошо адаптированы под климатические условия республики, кроме того, у них хорошие вкусовые качества.

«В настоящее время мы засеяли картофелем 40 гектаров из запланированных 100. Еще 20 га у нас отведено под овощи открытого грунта»,- рассказал Хашагульгов.