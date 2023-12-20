В храме «Тхаба-Ерды» найден фрагмент керамического изделия с надписью на древнегрузинском языке

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, на одном из таких фрагментов сохранилась часть надписи на древнегрузинском языке

«В самом храме и близлежащей территории предположительно будет найдена еще не одна сотня предметов древности. Мы не исключаем того факта, что под храмом присутствует еще один этаж. Нам предстоит отыскать вход на этот этаж, а именно лестницу, которая согласно рисунку геолога Энгельгардта, датируемому 1811 годом, в храме присутствовала», — рассказал гендиректор «АСМ Групп» Алексей Михайлов.

По его словам, «Тхаба-Ерды» вполне вероятно может являться базиликой. Строительство подобных сооружений в Европе прекратилось в VIII веке, поэтому при подтверждении данной теории храм можно будет отнести к VIII веку или более раннему периоду.

«Второго подобного Тхаба-Ерды сохранившегося культового памятника на территории страны вряд ли можно найти. Современные исследования святилища, нарративно-визуальная демонстрация исторических событий с ним связанных, безусловно, привлекут много отечественных и зарубежных туристов. Такому полномасштабному изучению и восстановлению Тхаба-Ерды никогда не подвергался. Ныне ведущиеся реставрационные и археологические работы — большое событие для всей Ингушетии, за которым последует развитие отдельных отраслей экономики и культуры», — подчеркнул руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Отметим, что реставрацию «Тхаба-Ерды» и множества других объектов культурного наследия в Джейрахском районе республики финансирует благотворительный фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева.