В горной Ингушетии обнаружен «календарный» камень

Открытие было сделано во время планового обхода архитектурного комплекса. Камень является частью кладки надземного полуразрушенного склепа с открытой поминальной камерой, расположенного неподалёку от мавзолея «Янд-каш».

«В древности существовало немало форм применения культовых камней. К примеру, достаточно часто при возведении жилых и боевых башен использовались валуны с отверстиями или небольшими чашеобразными углублениями, символизировавшие благодать», — рассказал собеседник издания

Исследователь Танзила Дзаурова в одном из своих трудов именует камни, подобные обнаруженному, «календарными». Встречаются они, как правило, в склепах с поминальной камерой — «Каш-ков»

Отмечается, что ряд ученых-кавказоведов, а именно Владимир Басилов, Вениамин Кобычев, Байали Хайров и другие также сходятся во мнении о том, что эти камни служили своего рода календарем. Принцип их действия, скорее всего, основывался на движении солнца.

Напомним, что аналогичные усыпальницы с поминальной камерой расположены в черте комплексов «Ний», «Оздиче», «Таргим», «Хамхи» и «Эгикал».