В Ингушетии 1 сентября почти 10 тыс. детей впервые пошли в школу

«Порядка 87 тыс. детей начнут обучение в общеобразовательных организациях. При этом в первый класс пойдут 9750 детей», — рассказал собеседник.

По его словам, 1 сентября в регионе открылись14 новых школ в рамках нацпроекта «Образование». Отмечается, что в Назрани открыли школу имени основоположника научной педагогики в России Константина Ушинского.

Напомним, 2023 год указом Президента России объявлен Годом педагога и наставника.