В Ингушетии 1 сентября почти 10 тыс. детей впервые пошли в школу
В республике в этом году впервые пошли в школу более 9,7 тыс. первоклассников. В регионе сели за парты всего свыше 87 тыс. учеников, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобразования региона.
«Порядка 87 тыс. детей начнут обучение в общеобразовательных организациях. При этом в первый класс пойдут 9750 детей», — рассказал собеседник.
По его словам, 1 сентября в регионе открылись14 новых школ в рамках нацпроекта «Образование». Отмечается, что в Назрани открыли школу имени основоположника научной педагогики в России Константина Ушинского.
Напомним, 2023 год указом Президента России объявлен Годом педагога и наставника.