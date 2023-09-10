В Ингушетии 200 лет назад обнаружили нефть

Поздравить директора ОАО «РН «Ингушнефть» Умара Балаева и нефтяников с этим событием от имени руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова приехал первый заместитель председателя правительства региона Магомед Евлоев. Мероприятие проходило в ДК Сунжи.

Вице-премьер отметил, что, начиная с 1823 года, в нефтяной отрасли трудились многие знаменитые профессионалы, чей труд был отмечен высокими государственными наградами и почетными званиями. ««И сегодня мы продолжаем это дело: добываем нефть, модернизируем старое производство, прибавляем фонд действующих скважин. Деятельность «Ингушнефти» играет свою роль в социально-экономическом развитии нашей республики», — цитирует Магомеда Евлоева пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Он подчеркнул, что нефтяники являются гордостью региона, поблагодарил их за вклад в экономику и обеспечение энергетической безопасности, пожелал дальнейших успехов и безопасной работы.

Умар Балаев поблагодарил за поздравления и отметил, что долгие десятилетия самоотверженным трудом создавалось благосостояние Малгобека, в котором добывалась нефть, решались многие экономические и социальные проблемы.

«В суровые военные годы малгобекчане работали с особым энтузиазмом, и Родина высоко оценила их труд. За образцовое выполнение правительственных заданий по снабжению горючим фронта в 1942 году, коллектив промысла был награжден орденом Ленина и правительственными наградами. Сегодня мы, как и наши предшественники, с достоинством проходим все испытания и будем вновь поднимать и развивать нефтяную промышленность», — заверил гендиректор компании.

В пресс-службе Главы и правительства напомнили, что власти региона намерены пробурить новые скважины для добычи нефти. Совместно с «РН «Ингушнефть» первые бурения будут проведены на Западном лицензионном участке Малгобек-Вознесенского месторождения.