В Ингушетии 21 семья из Херсонской области получила сертификат на приобретенье жилья

«Поиск жилья — сложная задача, особенно для людей, которые вынуждены были покинуть свои родные дома из-за тяжелых обстоятельств. Мы стремимся сделать все, что в наших силах для того, чтобы помочь им восстановить свою жизнь и обеспечить их безопасным и комфортным жильем. Поэтому было принято решение выделить специальные жилищные сертификаты. На протяжении последних месяцев мы активно сотрудничали с различными агентствами и организациями, чтобы найти подходящие объекты недвижимости и осуществить необходимую подготовку», — написал руководитель субъекта.

В результате этих усилий, по его словам, 21 семья получила государственный жилищный сертификат на приобретение жилья. На данный момент 3 из них, на общую сумму 10,6 млн рублей, реализованы путем приобретения жилья на территории республики.

Также 15 семьям предоставлены единовременные выплаты на обзаведение имуществом в размере 100 тыс. руб. Кроме того, оказывается поддержка переселенцам из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Так, приказом Минстроя России для них предусмотрено выделение 119 бланков на сумму 121,2 млн рублей и 3 бланков государственных жилищных сертификатов на общую сумму 31,5 млн рублей.

«Руслан Мизиев сообщил, что за отчетный период 49 семьям вынужденных переселенцев предоставлены жилищные сертификаты на приобретение жилья на общую сумму 886 млн рублей и 10 выдано семьям переселенцев из районов Крайнего Севера на общую сумму 117 млн рублей. Я хочу отметить, что эта работа была возможна благодаря сотрудничеству и усилиям всех государственных и негосударственных структур, а также благодаря поддержке и вкладу наших дорогих жителей. Большое спасибо всем, кто принимал участие в этом процессе. Я надеюсь, что наше усилие по оказанию поддержки и помощи вынужденным переселенцам будет продолжаться и в будущем», — отметил Махмуд-Али Калиматов.