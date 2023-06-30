В Ингушетии более 250 выпускников сдали ЕГЭ по истории и физике в резервные сроки

«Был завялен 261 участник, из них по истории — 187, по физике — 74. Среди них выпускники текущего года — 129, прошлых лет — 117, не завершившие обучение — 1, выпускники среднего профессионального обучения — 12 и выпускники 10 классов — 2. Экзамен прошел в штатном режиме, без сбоев и нарушений», — отметили в пресс-службе.

В экзаменационном пункте велось видеонаблюдение в онлайн-режиме, использовалась технология печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков ответов непосредственно в аудиториях. Ход экзаменов проконтролировали представители Минобрнауки региона, федеральные общественные наблюдатели и члены государственной экзаменационной комиссии.

Отметим, что 1 июля состоится резервный день экзамена по всем учебным предметам.

Напомним, в министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон «горячей линии» по вопросам ЕГЭ: 8 (8732) 22-25-73.