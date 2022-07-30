В Ингушетии более 300 работников промпредприятий пройдут обучение

В пресс-службы Главы и правительства республики напомнили, что в связи с санкционным давлением со стороны недружественных государств и переходом российской экономики в фазу активной перестройки и адаптации к новым условиям, кабинетом министров России был принят ряд мер по поддержке занятости как работников, оказавшихся под риском увольнения, так и граждан, потерявших работу.

Среди них — мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

В этом году данной работой в Ингушетии планируется охватить свыше 1 тыс. человек, это — организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, а также общественные работы для лиц, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

Как сообщил заместитель руководителя Минтруда региона Адам Хашагульгов, в программах могут участвовать: работодатель — юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Критериями отбора работодателей в целях предоставления субсидии на организацию временной занятости являются наличие работников, находящихся под угрозой увольнения, включая установление неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников.