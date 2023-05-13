В Ингушетии более 36 тыс. человек вовлечено в волонтерскую деятельность

Региональным комитетом по делам молодежи 2022 году проведено более 120 мероприятий, нацеленных на достижение ключевого показателя оценки эффективности — «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность».

Мероприятия включали в себя цикл обучающих тренингов «За спасибо», встречи с учащимися школ, экологические акции, участие в различных форумах. В частности, региональным штабом «Мывместе» оказывалась помощь семьям военнослужащих — участников СВО.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов считает, что добровольчество является одним из самых важных аспектов социальной жизни и развития современного общества.

«Я убежден, что добровольческая деятельность способствует развитию социальных и культурных связей между людьми, а также помогает развивать навыки лидерства, творческие способности и социальную ответственность. Благодарен каждому волонтеру за труд и усилия, направленные на благо региона и общества в целом», — отметил руководитель субъекта, призвав всех желающих присоединиться к деятельности волонтеров и внести свой вклад в развитие региона.

В пресс-службе Главы и правительства напомнили, что по итогам прошлого года Ингушетия по основным критериям оценки эффективности работы губернаторов находится в «зеленой зоне». По ряду позиций республика еще в ноябре превысила уровень целевых значений. Это касается таких направлений жизнедеятельности республики, как строительная, дорожная, образовательная деятельность, а также предпринимательство и цифровизация. Сюда также входит показатель вовлеченности молодежи в добровольческую деятельность.