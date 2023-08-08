В Ингушетии будут готовить учителей по физкультуре по специальной программе

«Необходимо во взаимодействии с Минобразования Ингушетии заняться подготовкой кадров — учителей физкультуры для школ. В общеобразовательных учреждениях их не хватает. Естественно, нужно подбирать с учетом квалификационных требований», — сказал Глава Ингушетии.

Как отметил Махмуд-Али Калиматов, чтобы устранить дефицит кадров для проведения спортивных занятий в школах министерства спорта и образования до конца года должны разработать совместную программу со сроками реализации задач.

Касаясь темы строительства спорткомплексов в селе Барсуки и городе Сунжа, руководитель региона поручил министру обеспечить должный контроль на стройплощадках.

«Вы должны проверять работу, часто инспектировать объекты. Если есть вопросы, то решайте их в рабочем режиме с Минстроем, ставьте меня в известность, в письменной форме информируйте вице-премьера Тимура Фаттахова. Развивайте детский футбол, надо своих футболистов готовить», — сказал Глава республики.

По словам Махмуда-Али Калиматова, впервые в истории две команды Ингушетии играют в юношеской футбольной лиге. Пять человек по итогам прошлого года приняты в разные клубы страны. Эти юноши с наработанным опытом вернутся в республику и будут играть профессионально.

В 2023-2024 годах в республике построят два спорткомплекса с бассейнами на сумму 347 млн руб.