В Ингушетии будут организованы пункты сбора гуманитарной помощи Палестине

Об этом было сообщено сегодня на совещании в правительстве под руководством первого заместителя премьер-министра республики Магомеда Евлоева.

Рассматривались различные аспекты помощи, включая доставку продуктов питания, медицинских препаратов и основных предметов первой необходимости.

«Сегодняшнее совещание — первый шаг в организации гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Мы должны проявить сострадание и приложить максимум своих возможностей, усилий, мобилизовать все доступные ресурсы для помощи тем, кто сейчас оказался в кризисной ситуации. Уверен, что многие наши жители, в свою очередь, откликнутся и будут рады проявить участие в этой цели», — отметил Магомед Евлоев.

По итогам совещания принято решение создать рабочую группу, которая будет отвечать за координацию и мониторинг в этом направлении.

Группа будет работать с организациями гуманитарной помощи и учреждениями, чтобы обеспечить эффективную и своевременную доставку груза в Палестину, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе правительства Ингушетии.