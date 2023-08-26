В Ингушетии «черные лесорубы» скрылись, бросив технику и бензопилу
«Черные лесорубы» скрылись от полицейских, бросив технику и бензопилу, сообщили «Ингушетии» в правоохранительных органах.
По словам источника издания, в лесном массиве сельского поселения Мужичи Сунженского района обнаружены, срубленные неустановленными лицами, 8 стволов деревьев породы «бук», длиною по 11 метров каждый, два колесных трактора без номеров и еще один гусеничный.
Также сотрудники полиции нашли бензопилу марки STARKCROSS и радиостанцию «Аlofeng».
В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений).