Криминал

В Ингушетии «черные лесорубы» скрылись, бросив технику и бензопилу

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«Черные лесорубы» скрылись от полицейских, бросив технику и бензопилу, сообщили «Ингушетии» в правоохранительных органах.

По словам источника издания, в лесном массиве сельского поселения Мужичи Сунженского района обнаружены, срубленные неустановленными лицами, 8 стволов деревьев породы «бук», длиною по 11 метров каждый, два колесных трактора без номеров и еще один гусеничный.

Также сотрудники полиции нашли бензопилу марки STARKCROSS и радиостанцию «Аlofeng».

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений).

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