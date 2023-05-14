В Ингушетии чествовали чемпиона РСФСР и тренера Умара Хаблиева

Умар Сайтович Хаблиев — тренер высшей категории и судья республиканской категории. Свой путь в спорте начал в возрасте 16 лет, у Валико Кокаева. Достиг таких результатов: мастер спорта СССР в 1962 году, чемпион РСФСР среди молодежи в 1964-м и серебряный призер в 1965 году. Заслуженный работник физической культуры и спорта Ингушетии с 2018 года, тренерский стаж работы более тридцати лет, является наставником многих именитых борцов, среди них призеры и чемпионы — Керим Мархиев, Адам Куракаев, Нурдин Мукуев, Насрудин Минтаев, Майрбек Джабраилов.

На встрече присутствовали министр по физической культуре и спорту республики Али Дошхоклоев, президент федерации смешанных единоборств региона Ваха Шанхоев, директор спортшколы Олимпийского резерва по вольной борьбе Абабукар Барахоев, тренеры и спортсмены.

Отмечается, что Умар Хаблиев поделился своими воспоминаниями о начале своей спортивной карьеры и рассказал о трудностях, которые ему пришлось преодолеть на пути к успеху, а также поделился своими мыслями о том, как стать успешным спортсменом. Одним из ключевых моментов, которые он выделил, было здоровое питание и физическая подготовка. Тренер подчеркнул, что для достижения успеха в спорте нужно быть очень дисциплинированным и настойчивым.

Молодые спортсмены задавали много вопросов и проявляли большой интерес к Умару Хаблиеву. Он отвечал на все вопросы и даже провел несколько демонстраций своих приемов. В целом, встреча была очень полезной для молодых спортсменов, они получили много ценных советов и мотивации для достижения своих целей.

Али Дошхоклоев поздравил юбиляра и вручил благодарность за вклад в развитие спорта, в частности вольной борьбы в республике и поощрил денежной премией.