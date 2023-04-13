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В Ингушетии дан старт заявочной кампании на участие в форуме «Машук»

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Коммолодёжи Ингушетии дал старт приёму заявок на участие во Всероссийском молодёжном форуме «Машук»

В текущем году программа масштабного мероприятия направлена на развитие надпрофессиональных навыков педагогов и воспитателей, экскурсоводов и библиотекарей, блогеров — популяризаторов науки, тренеров неформального образования, а также бойцов студенческих отрядов.

«Скажем заранее и честно: нововведений готовим немало — неизменными остаются возраст (от 18 до 35 лет включительно) и количество участников — всего 2000, по 1000 человек на заезд», — сообщили организаторы форума.

Отмечается, что форум пройдёт на Комсомольской поляне города Пятигорска с 12 по 26 августа в два потока. Приём заявок осуществляется на платформе Росмолодёжь. События в срок до 23:59 12 июня 2023 года.

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