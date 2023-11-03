В Ингушетии до конца года завершится строительство нового корпуса Дома ветеранов
В сельском поселении Сурхахи Назрановского района подходит к концу строительство второго корпуса оздоровительного центра для граждан пожилого возраста и инвалидов «Дом ветеранов», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.
По словам собеседника издания, здание уже полностью возведено, уложена кровля, во дворе построены трансформаторная подстанция, котельная и очистные сооружения. Помимо этого, на стадии завершения установка окон и монтаж вентиляционной, водопроводной и канализационной систем.
«В настоящее время бригада рабочих занимается внутренней отделкой: укладкой кафеля, покраской стен, стяжкой пола и так далее», — подчеркнул собеседник.
Отмечается, что объект, контрактная стоимость которого более 310 млн рублей, возводится в рамках реализации нацпроекта «Демография». Подрядчиком выступает компания ООО «Стройпрогресс».