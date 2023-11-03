Строительство

В Ингушетии до конца года завершится строительство нового корпуса Дома ветеранов

0

В сельском поселении Сурхахи Назрановского района подходит к концу строительство второго корпуса оздоровительного центра для граждан пожилого возраста и инвалидов «Дом ветеранов», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.

По словам собеседника издания, здание уже полностью возведено, уложена кровля, во дворе построены трансформаторная подстанция, котельная и очистные сооружения. Помимо этого, на стадии завершения установка окон и монтаж вентиляционной, водопроводной и канализационной систем.

«В настоящее время бригада рабочих занимается внутренней отделкой: укладкой кафеля, покраской стен, стяжкой пола и так далее», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что объект, контрактная стоимость которого более 310 млн рублей, возводится в рамках реализации нацпроекта «Демография». Подрядчиком выступает компания ООО «Стройпрогресс».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии завершился турнир по боксу памяти погибших в ходе СВО
Пять радиостанций холдинга Krutoy Media заработают в Ингушетии
Руководитель Миннаца Ингушетии Руслан Мизиев участвует во Всероссийском форуме «Народы России»
В Ингушском госуниверситете прошел турнир по баскетболу ко Дню народного единства
Ингушские программисты вышли в финал чемпионата России по спортивному программированию
Жители отдаленных сел Сунженского района Ингушетии на сходе обсудили актуальные вопросы
В Ингушетии эвакуируют с горы пострадавшего альпиниста
В Ингушетии оказали продуктовую помощь семьям участников СВО
Ингушетия подготовила площадку к открытию международной выставки-форума «Россия»
В Ингушетии реконструировали ЛЭП для надежного электроснабжения отдаленного села
Глава Ингушетии принял участие в акции «Большой этнографический диктант»

Главное

Яндекс.Метрика

 