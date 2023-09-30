В Ингушетии два медучреждения остались без воды на сутки из-за аварии

«Мы лежим в Перинатальном центре, нет воды целые сутки. Сидим связанные по рукам и ногам. Как может больница оставаться без воды?» — рассказал собеседник.

По его словам, в соседней ДРКБ аналогичная ситуация.

«Целый день нет воды в детской больнице, организуйте хотя бы подвоз. Нельзя умыться и посуду помыть» — прокомментировала пациентка ДРКБ.

«Мы знаем, что больница не виновата, хотим, чтобы отреагировали органы, которые отвечают за воду и свет в Перинатальном», — добавили пациенты.

В администрации Назрани сообщили, что поломка задвижки произошла по улице Берда Евлоева. До 09:00 мск 1 октября не будет водоснабжения в части города, в том числе район Центр-Камаза, 18-ти этажные дома, улица Московская и другие участки.