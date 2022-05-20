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В Ингушетии индекс потребительских цен в апреле вырос на 3%

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В Ингушетии индекс потребительских цен на все товары и услуги в апреле 2022 года по отношению к февралю составил 103,89%, сообщает Северо-Кавказстат.

На продовольственные товары индекс увеличился на 5,3 процентов, а на непродовольственные — на 3,2%. На услуги оказываемых населению, увеличение составило 0,9 процента.

В апреле по отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен составил 117,2%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце апреля текущего года составила в расчете на месяц 6 549,07 руб. и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 6,8 процента.

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