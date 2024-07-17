В Северо-Кавказстате рассказали о ходе сева яровых культур в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в статистическом ведомстве, по состоянию на 1 июля 2024 года яровые зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу) в хозяйствах всех категорий посеяны на площади 63 тыс. гектаров (на 9,9 процентов меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года).

Площадь посева картофеля уменьшилась на 5,7 процентов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 4,1 тысячи гектаров, а площадь посева овощей открытого грунта увеличилась — на 56,3 процентов и составила 1,8 тысячи гектаров.

Отмечается, что наибольшая часть посевных площадей яровых зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) сосредоточена в сельскохозяйственных организациях — 54,3 процентов от общей площади, картофеля — в хозяйствах населения — 48,7 процентов и 44,3 процента овощей открытого грунта в сельхозорганизациях.

«По состоянию на 1 июля текущего года доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в структуре общей посевной площади по зерновым и зернобобовым культурам (включая кукурузу) составила 39,2 процента, картофелю — 44,7 процентов, овощам открытого грунта — 30,1 процентов», — рассказали специалисты.