Выпуск сельхозпродукции в Ингушетии увеличился

Как сообщили газете «Ингушетия» в статистическом ведомстве, объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в январе — мае 2024 г. в действующих ценах, по расчетам, составил 6378,9 млн. руб., или 103,7% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Касаясь животноводства, в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 июня нынешнего года по сравнению с аналогичной датой 2023 г. поголовье крупного рогатого скота не изменилось и осталось почти на уровне 100,0% и по расчетам составило — 70743 голов, поголовье птицы увеличилось на 5,9% и составило 513658 голов, поголовье овец и коз насчитывается 311571 голова. Таким образом, увеличение составляет 2,9%.

Отмечается, что в январе — мае 2024 г. в хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей производство молока, по расчетам, составило 58786,400 тонны, что больше на 1,6% к соответствующему периоду 2023 года. Производство яиц увеличилось на 0,6% и составило — 11367 тыс. шт., производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило — 6715,482 тонн по сравнению с аналогичной датой 2023 года, больше на 8,6%.