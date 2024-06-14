С начала 2024 года в Ингушетии создано более 380 семей

Кроме того, за эти пять месяцев в Ингушетии появились на свет 3232 ребенка. Первое место по числу зарегистрированных браков и рождённых детей по праву занимает Назрановский район и город Назрань — на территории данных муниципалитетов родились около 1200 детей и заключен 151 брак. На следующей строчке разместились Малгобекский район и Малгобек, где появились на свет более 640 малышей и 61 пара вступила в брак. Бронза же отошла Сунженскому району и Сунже — здесь в указанный промежуток времени родились 588 детей, а количество бракосочетаний составило 62.

«Создание новых ячеек общества благоприятствует упрочнению социальной структуры, а также сохранению культурных ценностей. Хочу подчеркнуть, что в республике особое внимание уделяется не только поддержке молодых семей, но и укреплению семейных отношений в целом. Я абсолютно убежден в том, что крепкие и счастливые семьи являются залогом процветания нашего общества. Власти Ингушетии и в дальнейшем будут оказывать всевозможную помощь семьям с детьми, создавая необходимые условия для их благополучия», — отметил Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Стоит напомнить, что 2024 год объявлен в России Годом семьи согласно указу президента Владимира Путина. Это решение направлено на популяризацию государственной политики по защите семейных ценностей, а также на поддержку традиционных укладов.