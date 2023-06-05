В Ингушетии инвалиду-правоохранителю в отставке подарили электроколяску

Отставные стражи правопорядка региона проявляют внимание и заботу о своих коллегах и их семьях. В этом благородном деле принимают посильное участие граждане и организации. Коляска была приобретена по просьбе Совета ветеранов республиканского МВД, отмечается в релизе.

Ветеран охраны правопорядка и его коллеги выразили признательность за оказанную помощь и поддержку.