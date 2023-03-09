В Ингушетии ищут «Илью минера» за сообщение о бомбе в частной клинике

«В дежурную часть поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в частной клинике на улице Московской в Назрани с номера телефона неустановленного лица, который представился Ильей», — сказал источник.

По его данным, сразу силовики приняли все меры безопасности, здание было обследовано, опасных предметов не найдено. Ведётся поиск причастного к ложному сообщению об акте терроризма. «Минеру Илье» грозит наказание по ст. 207 УК России.