В Ингушетии ищут «Илью минера» за сообщение о бомбе в частной клинике

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Правоохранительные органы республики устанавливают личность неизвестного, отправившего сообщение о наличии взрывного устройства в одной из частных клиник в центре Назрани, информировал газету «Ингушетия» осведомленный источник.

«В дежурную часть поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в частной клинике на улице Московской в Назрани с номера телефона неустановленного лица, который представился Ильей», — сказал источник.

По его данным, сразу силовики приняли все меры безопасности, здание было обследовано, опасных предметов не найдено. Ведётся поиск причастного к ложному сообщению об акте терроризма. «Минеру Илье» грозит наказание по ст. 207 УК России.

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