В Ингушетии ищут молодого человека за умыкание студентки для вступления в брак

«Студентку второго курса колледжа на улице Победы похитил молодой человек, нигде не работающий и несудимый. Безработный 2003 года рождения умыкнул знакомую, когда та возвращалась с учёбы», — сказал собеседник издания.

По его словам, тем самым незадачливый жених нарушил не только закон, но и общественную резолюцию местного духовенства о запрете умыкания невест с целью вступления в брак.

Девушку усилиями стражей правопорядка через некоторое время нашли и вернули в отчий дом. Сейчас они ищут подозреваемого в её похищении.

Напомним, несколько лет назад в республике богословы решили штрафовать женихов, умыкающих невест, на двести тысяч рублей в пользу малоимущих семей.