В Ингушетии ищут виновного в порче сельхозземель соседней республики на 2,16 млрд рублей
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту сброса сточных вод на земли сельхозназначения на территории Моздокского района. Сумма ущерба оценивается в 2,16 млрд рублей, сообщили газете «Ингушетия» во вторник, 10 октября, в правоохранительных органах.
«Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора установлено, в мае текущего года неизвестный сбрасывал канализационные стоки с очистных сооружений МУП «Малгобек-Водоканал» на земельный участок сельскохозяйственного назначения на территории Моздокского района», — рассказал собеседник.
По его словам, обнаружено подтопление сточными водами на площади 15 га, сумма ущерба оценивается в 2 169 367 200 рублей.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК России (порча земли)», — добавили в ведомстве.