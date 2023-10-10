В Ингушетии ищут виновного в порче сельхозземель соседней республики на 2,16 млрд рублей

«Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора установлено, в мае текущего года неизвестный сбрасывал канализационные стоки с очистных сооружений МУП «Малгобек-Водоканал» на земельный участок сельскохозяйственного назначения на территории Моздокского района», — рассказал собеседник.

По его словам, обнаружено подтопление сточными водами на площади 15 га, сумма ущерба оценивается в 2 169 367 200 рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК России (порча земли)», — добавили в ведомстве.