В Ингушетии к 100-летию национальной государственности вышел сборник юмористических рассказов
В преддверии 100-летия ингушской государственности, которое отметят в 2024 году, Республиканский дом народного творчества издал сборник юмористических рассказов на родном языке «Сакъердаме дувцараш», сообщили в пресс-службе учреждения.
По словам собеседника, в сборник вошло 100 небольших по форме, но ярких по содержанию литературных произведений Муссы Аушева, Башира Ганижева, Алихана Парова, Хаважа Накостоева, Султана Мерешкова, Бейали Хайрова и Ильяса Евлоева. Каждый рассказ сопровожден переводом на русский язык и соответствующими иллюстрациями, выполненными Зиной Газдиевой.
«Билингвальность сборника делает его доступным широкому кругу русскоязычных читателей, которые смогут по достоинству оценить тонкий народный юмор и фольклорную составляющую издания», — отметил собеседник.