В Ингушетии к 100-летию национальной государственности вышел сборник юмористических рассказов

По словам собеседника, в сборник вошло 100 небольших по форме, но ярких по содержанию литературных произведений Муссы Аушева, Башира Ганижева, Алихана Парова, Хаважа Накостоева, Султана Мерешкова, Бейали Хайрова и Ильяса Евлоева. Каждый рассказ сопровожден переводом на русский язык и соответствующими иллюстрациями, выполненными Зиной Газдиевой.

«Билингвальность сборника делает его доступным широкому кругу русскоязычных читателей, которые смогут по достоинству оценить тонкий народный юмор и фольклорную составляющую издания», — отметил собеседник.