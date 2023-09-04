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В Ингушетии к 90-летию Малгобека открыли новое здание администрации города

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К 90-летию города воинской славы Малгобека состоялось открытие нового пятиэтажного здания администрации муниципалитета общей площадью 1,6 тыс. квадратных метров. В торжественном мероприятии принял участие Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Теперь у администрации города Малгобека есть собственное пятиэтажное здание: красивое, светлое и современное. Этот комфорт мы создали в первую очередь для жителей города. На эти цели мы выделили все необходимые средства», — написал он в своем Телеграм-канале.

По словам руководителя субъекта, прежние условия требовали кардинальных изменений, начиная от лестницы и заканчивая кабинетами. Кроме того, в течение 15 лет городская администрация вынуждена была арендовать кабинеты в различных сооружениях без соответствующих условий.

«Открытие нового здания решили приурочить к 90-летию города воинской славы, показалось это символичным. Теперь в работе мэрии должен пойти новый отсчет, который будет характеризоваться высокой продуктивностью и эффективностью. У них теперь есть еще одно преимущество — средства, которые администрация платила за аренду, они смогут направить на другие нужды города», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он поздравил жителей Малгобека с юбилеем города, пожелал счастья и благополучия, крепкого здоровья, успехов и плодотворной созидательной работы на благо республики.

Напомним, Малгобек является вторым по территории населенным пунктом республики, здесь проживает более 48 тыс. человек. Город воинской славы основан в 1933 году в связи с открытием Малгобекского нефтяного месторождения.

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