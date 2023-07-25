Шахматы

В Ингушетии мастер Денис Еращенков провел сеанс одновременной игры по шахматам

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В Доме культуры города Назрань, состоялся уникальный сеанс одновременной игры международного мастера по шахматам Дениса Еращёнкова с молодёжью республики.
 

Как отметили в Минспорта региона, сеанс одновременной игры — это особое соревнование, когда один шахматист играет против нескольких соперников одновременно. Это требует от игрока не только высокой игровой стратегии, но и концентрации внимания, быстроты мышления и умения предугадывать ходы противников. Для юных игроков Ингушетии такой опыт является не только возможностью проверить свои навыки в игре, но и уникальной возможностью поучиться у профессионала.

По словам организаторов мероприятия, Денис Еращёнков — известный мастер по шахматам, чемпион Ингушетии и участник многих международных турниров. Его опыт и мастерство вдохновляют молодых шахматистов на достижение новых высот в игре. Встреча с такими профессионалами является для ребят незабываемым событием, которое может стать поворотным моментом в их жизни.

Все участники соревнования получили сертификаты и медали за игры и достижения. Организаторы мероприятия выразили надежду на то, что такие шахматные баталии будут проводиться регулярно, и способствовать развитию шахматной культуры в регионе.

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