В Ингушетии на муниципальных выборах на 12 часов дня проголосовало более 24% избирателей
В республике на муниципальных выборах сегодня на 12 часов дня проголосовало 24, 63% избирателей, сообщил газете «Ингушетия» председатель избирательной комиссии региона Мусса Евлоев.
«Выборы проходят довольно активно, без нарушений, которые могли бы повлиять на их ход. Жалоб нет», — сказал он.
Как отметили в избиркоме, в каждом населенном пункте своя активность. В сельском поселении Даттых Сунженского района, в частности, проголосовало уже 90% избирателей, традиционно высокая явка в горном Джейрахском районе.
Отметим, что воскресенье в республике день свадеб, с утра люди бывают заняты, наплыв избирателей обычно происходит во второй половине дня.
Напомним, что на муниципальных выборах в регионе подлежит распределению 485 депутатских мандатов. На 141 избирательном участке в списках избирателей около 242 тыс. человек.