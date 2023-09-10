Выборы

В Ингушетии на муниципальных выборах на 12 часов дня проголосовало более 24% избирателей

0

В республике на муниципальных выборах сегодня на 12 часов дня проголосовало 24, 63% избирателей, сообщил газете «Ингушетия» председатель избирательной комиссии региона Мусса Евлоев.

«Выборы проходят довольно активно, без нарушений, которые могли бы повлиять на их ход. Жалоб нет», — сказал он.

Как отметили в избиркоме, в каждом населенном пункте своя активность. В сельском поселении Даттых Сунженского района, в частности, проголосовало уже 90% избирателей, традиционно высокая явка в горном Джейрахском районе.

Отметим, что воскресенье в республике день свадеб, с утра люди бывают заняты, наплыв избирателей обычно происходит во второй половине дня.

Напомним, что на муниципальных выборах в регионе подлежит распределению 485 депутатских мандатов. На 141 избирательном участке в списках избирателей около 242 тыс. человек.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии проголосовал на выборах и «развязал» невесте язык
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности создана в Ингушетии
В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по вольной борьбе среди юношей
Голосование в Сунже и Сунженском районе Ингушетии идет в штатном режиме
Жители Ингушетии смогут пройти бесплатную диспансеризацию в единый день голосования
Ингушетии окажет помощь в замене ветхих водопроводов и ремонте дороги городу Молочанску
Все избирательные участки в Ингушетии открылись вовремя
В селе Али-Юрт Ингушетии загорелся частный дом
За 6 месяцев в Ингушетии под строительство объектов отведен 81 земельный участок
Для подготовки котельных к холодам в Токмакский район Запорожья выедет бригада из Ингушетии
В Ингушетии пройдет турнир по теннису среди незрячих

Главное

Яндекс.Метрика

 