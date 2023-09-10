В Ингушетии на муниципальных выборах на 12 часов дня проголосовало более 24% избирателей

«Выборы проходят довольно активно, без нарушений, которые могли бы повлиять на их ход. Жалоб нет», — сказал он.

Как отметили в избиркоме, в каждом населенном пункте своя активность. В сельском поселении Даттых Сунженского района, в частности, проголосовало уже 90% избирателей, традиционно высокая явка в горном Джейрахском районе.

Отметим, что воскресенье в республике день свадеб, с утра люди бывают заняты, наплыв избирателей обычно происходит во второй половине дня.

Напомним, что на муниципальных выборах в регионе подлежит распределению 485 депутатских мандатов. На 141 избирательном участке в списках избирателей около 242 тыс. человек.