В Ингушетии на повышение системной надежности энергообъектов направят 3 млн руб.

Новые устройства отечественного производства предназначены для мгновенного автоматического обнаружения и ликвидации замыканий на поврежденных участках оборудования. Они работают быстро и четко, отвечают отраслевым стандартам и не требуют сложного затратного обслуживания.

На повышение системной надежности энергообъектов предприятие направит 3 млн рублей.

Питающий центр «Экажево» обеспечивает электроснабжение 42 социально значимых учреждений и 32 тысяч жителей трех населенных пунктов, в числе которых столица региона — город Магас. В прошлом году энергетики на первой секции шин 10 кВ комплектного распределительного устройства подстанции смонтировали семь комплектов дуговой защиты. В планах на текущий — установка еще семи комплектов.

Стабильное функционирование подстанции «Кантышево» означает свет для сельских поселений Кантышево и Долаково Назрановского района, где проживают более 25 тысяч человек и функционирует 18 социально значимых учреждений. Среди последних водозабор «Долаково-Кантышево» — стратегический объект, обеспечивающий водой Малгобекский район с численностью населения более 60 тысяч человек. В 2022 году энергетики заменили здесь девять масляных выключателей на пожаробезопасные и экологичные вакуумные с установкой дуговой защиты. В рамках подготовки питающего центра к работе в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода 2023/24 гг. рабочие бригады смонтируют еще шесть комплектов дуговой защиты.

«Энергокомпания продолжает активный курс по модернизации сетевого хозяйства. Мы используем оборудование нового поколения российского производства. Современные устройства обеспечивают высокую надежность электроснабжения территорий и полностью соответствуют нормам безопасности обслуживания», — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Комплекс технических мероприятий предусмотрен Программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Ингушэнерго».