В Ингушетии на улицах с проблемами водоснабжения установят накопительные резервуары

«Мне искренне жаль людей, которые в летний период особенно остро ощущают нехватку воды. В первую очередь жаль наших женщин, которым приходится в ведрах таскать эту воду. А так как семьи у нас большие, есть маленькие дети, то и воды им надо много. Мы делаем все возможное, чтобы глобально решить проблему водоснабжения. Но одним днем она не решается. Поэтому наша задача — создать для людей хотя бы временные удобства. Пусть муниципалитеты определят площадки для установки этих резервуаров и каждое утро водовозы спецАТП наполняют их водой», — рекомендовал Махмуд-Али Калиматов главам муниципальных администраций.

Как доложил в ходе совещания министр энергетики и ЖКХ Ахмет Лолохоев, к середине апреля 2023 года были завершены работы по инвентаризации и техническому обследованию водохозяйственного комплекса республики, находящегося как на балансе ГУП «ИнгушрегионВодоканал», так и в муниципальных образованиях республики с составлением соответствующего реестра.

Лолохоев также озвучил самые проблемные на текущий момент участки водоснабжения: в Назрановском районе — это микрорайон новостроек в Альтиево, расположенный за Алхан-Чуртским каналом, также с. п. Плиево. В Малгобекском районе — с. п. Инарки и Сагопши.

«В указанные населенные пункты в постоянном режиме транспортом правительственного спецАТП осуществляется подвоз воды, в зависимости от заявок, поступающих от администраций муниципалитетов», — сказал Ахмет Лолохоев, отметив, что готовясь к предстоящему летнему периоду, ведомство предприняло ряд мер, которые позволят минимизировать аварийные ситуации и перебои на объектах водоснабжения.

«В связи с этим Минэнерго в адрес руководства ПАО «Россети Северный Кавказ» направлено соответствующее письмо на предмет недопущения в дальнейшем отключения объектов водоснабжения, находящихся на территории республики, в частности в летний период времени», — сообщил участникам совещания Лолохоев.

Ранее сообщалось, что региональные Минэнерго и Минфин инициировали поэтапную закупку насосных агрегатов с комплектующими запасными частями на общую сумму 9,2 млн. На часть этих средств приобретено 14 насосов, 2 СУЗа, провод и др. Монтаж насосных агрегатов будет осуществлен в ближайшее время при участии представителей муниципальных образований и водоснабжающих организаций.