Росгвардия

В Ингушетии набирают кандидатов на службу по контракту в Южный округ войск нацгвардии

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Управление Росгвардии по Ингушетии набирает кандидатов на военную службу по контракту для комплектования полка оперативного назначения в Южном округе войск нацгвардии России, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Сегодня уже начат отбор кандидатов на замещение вакантных должностей специалистов разных категорий на должностях прапорщиков, сержантов и солдат. Военнослужащим предоставляются стабильная заработная плата в более 200 тыс. рублей, выслуга лет — 1 год за 3 года и единовременная денежная выплата при заключении контракта в 194 тыс. рублей», — сказал собеседник издания.

По его словам, также контрактники могут рассчитывать на ежегодный оплачиваемый отпуск, бесплатное форменное обмундирование и бесплатное санаторно-курортное лечение в ведомственных лечебно-оздоровительных учреждениях.

«От кандидатов требуется только гражданство РФ. Возрастное ограничение от 18 до 50 лет», — добавили в ведомстве.

По вопросу прохождения службы обращаться по телефонам:
8 (963) 584 49 79;
8 (928) 366 62 87;
8 (8734) 77 03 08.

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