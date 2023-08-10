В Ингушетии набирают кандидатов на службу по контракту в Южный округ войск нацгвардии

«Сегодня уже начат отбор кандидатов на замещение вакантных должностей специалистов разных категорий на должностях прапорщиков, сержантов и солдат. Военнослужащим предоставляются стабильная заработная плата в более 200 тыс. рублей, выслуга лет — 1 год за 3 года и единовременная денежная выплата при заключении контракта в 194 тыс. рублей», — сказал собеседник издания.

По его словам, также контрактники могут рассчитывать на ежегодный оплачиваемый отпуск, бесплатное форменное обмундирование и бесплатное санаторно-курортное лечение в ведомственных лечебно-оздоровительных учреждениях.

«От кандидатов требуется только гражданство РФ. Возрастное ограничение от 18 до 50 лет», — добавили в ведомстве.

По вопросу прохождения службы обращаться по телефонам:

8 (963) 584 49 79;

8 (928) 366 62 87;

8 (8734) 77 03 08.