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В Ингушетии наградили участвовавшего в СВО командира отделения ППС

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Нагрудным знаком министерства внутренних дел России «За отличие в службе в особых условиях» награжден командир отделения второго взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД по Назрановскому району прапорщик Исмаил Оздоев.

Награду полицейскому вручил заместитель главы МВД по Ингушетии полковник полиции Багомед Маммаев. Он передал правоохранителю слова поздравления и благодарности министра внутренних дел по региону генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина за безукоризненное исполнение служебного долга в зоне проведения СВО.

Доблестное служение Отечеству в любых обстоятельствах достойны уважения и признательности, отметили в пресс-службе республиканского МВД, от всего личного состава ведомства передав поздравления коллеге и пожелав успехов в работе на благо общества.

Напомним, нагрудным знаком МВД России «За отличие в службе в особых условиях» награждаются сотрудники органов внутренних дел, федеральные государственные гражданские служащие за высокие показатели в службе и усердие при выполнении задач в период действия военного положения или ЧП, в период проведения КТО, в условиях вооруженного конфликта, при ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и других ЧС.

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