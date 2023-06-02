В Ингушетии накануне Дня республики вручили госнаграды

«Мы чествуем замечательных людей, которые многие годы своим ответственным трудом служат родной республике и стране. В сложных жизненных ситуациях, на своем рабочем месте, являясь специалистами в избранном деле, они добросовестно и плодотворно добиваются высоких результатов. Все это делает родную Ингушетию богаче талантливыми людьми, воспитанной молодежью, новыми экономическими объектами, достойным уровнем здравоохранения, культуры, правопорядка, сферы образования и других стратегически важных направлений региональной жизни», — отметил в своем выступлении руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Он считает, что залог успеха в любом деле — человеческий фактор. «Сегодня мы с гордостью и восхищением отмечаем, что в Ингушетии этот фактор полон огромного созидательного потенциала», — подчеркнул Глава.

Отмечается, что ордена Пирогова удостоена врач ИРКБ Зарема Льянова. Награду получил и заведующий отделением Ингушской республиканской клинической больницы имени Аалаудина Ахушкова Умар Газгиреев, удостоенный медали Луки Крымского.

Председатель Народного собрания Магомет Тумгоев удостоен звания «Заслуженный экономист России».

Почетной грамоты Президента России удостоены замдиректора Ингушского политехнического колледжа Юсуп Арапиев и сотрудники администрации Главы и правительства региона.

Высшей награды республики ордена «За заслуги» удостоены директор ГБУ «Центр культурно-массовых мероприятий» Ахмет Зурабов и посмертно прозаик, драматург, режиссер-постановщик, автор учебников, член союза писателей СССР Орцхо Мальсагов.

Руководитель кружка ГБУ «Центр театра, кино и креативных индустрий» Хадижа Бекова удостоена звания «Заслуженный артист Республики Ингушетия». Врачу Сунженской участковой больницы Любови Медовой присвоено звание заслуженного врача региона, преподаватель по классу фортепиано в детской школе искусств города Назрани Елена Доровская стала заслуженным работником культуры Ингушетии.

Тренер республиканской спортивной школы олимпийского резерва по боксу Абукар Дзангиев получил звание заслуженного работника физической культуры, а спасатель первого класса МЧС региона Алихан Татиев удостоен звания «Заслуженный спасатель Республики Ингушетия».

Напомним, закон об образовании Ингушетии в составе России был принят Верховным Советом РСФСР 4 июня 1992 года.