В Ингушетии наложили арест на незаконно выданные земли стоимостью 4,6 млн руб.

«По версии следствия, с 2013 по 2017 годы обвиняемый, будучи главой администрации села Али-Юрт, незаконно выдал 11 гражданам выписки из похозяйственной книги с ложными сведениями о наличии у них права на владение земельными участками», — сказал собеседник.

Как отметил представитель ведомства, эти документы послужили основанием для регистрации права собственности на участки общей кадастровой стоимостью свыше 4,6 млн руб.

Там изданию уточнили, что право распоряжения землями имела только администрация Назрановского района, на все участки наложен арест.

Дело по ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления), возбужденное по материалам прокуратуры, передано в Назрановский районный суд республики.