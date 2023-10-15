В Ингушетии нашли пропавшего в лесу мужчину

«15 октября поступило сообщение о том, что в лесном массиве Джейрахского района пропал житель села Верхние-Ачалуки 1996 года рождения. Мужчину удалось найти в течение часа», — рассказал собеседник.

По его словам, в поисках были задействованы 3 человека.

Напомним, что это третий случай пропажи человека в регионе за последнюю неделю. 11 октября спасители нашли пропавшего на Столовой горе в молодого человека, а 9 октября был найден местный житель, отправившейся в лес за ягодами.