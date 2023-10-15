Розыск

В Ингушетии нашли пропавшего в лесу мужчину

0

В Ингушетии в течение часа нашли пропавшего в лесном массиве Джейрахского района мужчину, сообщили газете «Ингушетия» в воскресенье, 15 октября, в региональном МЧС.

«15 октября поступило сообщение о том, что в лесном массиве Джейрахского района пропал житель села Верхние-Ачалуки 1996 года рождения. Мужчину удалось найти в течение часа», — рассказал собеседник.

По его словам, в поисках были задействованы 3 человека.

Напомним, что это третий случай пропажи человека в регионе за последнюю неделю. 11 октября спасители нашли пропавшего на Столовой горе в молодого человека, а 9 октября был найден местный житель, отправившейся в лес за ягодами.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Семье из Ингушетии угрожают расправой за долг в 24,3 млн рублей
В Ингушетии один человек пострадал в ДТП с коровой
Калиматов поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником
Жителю Ингушетии грозит до 3 лет тюрьмы за незаконное хранение пистолета Токарева 1930 года
Впервые в Ингушетии состоялся фестиваль казачьей культуры
Филиал университета МВД приглашает абитуриентов из Ингушетии на день открытых дверей
В Сунженском районе Ингушетии проверили АГЗС на соблюдение пожарной безопасности
В ходе операции «Мак-2023» в Ингушетии изъято более 1,5 кг наркотиков и психотропных веществ
На чемпионате Европы по джиу-джитсу спортсмены из Ингушетии завоевали 15 золотых медалей
Два детских сада откроют в Назрановском районе Ингушетии до конца года
В Ингушетии похитили провод с линии электропередачи

Главное

Яндекс.Метрика

 