В Ингушетии нашли труп квартиранта и пустой шприц рядом с ним

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Правоохранительные органы республики устанавливают причину смерти молодого человека, труп которого нашли в многоквартирном доме в Малгобеке без следов насилия, сообщил газете «Ингушетия» осведомленный источник.

«Житель Малгобека сообщил стражам правопорядка о том, что в его квартире, сданной в аренду, обнаружен труп мужчины 1989 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. В ходе осмотра жилья следователи нашли мобильный телефон умершего и пустой шприц», — сказал источник.

По данным собеседника, на месте инцидента побывали представители СКР и полиции. Компетентные органы выясняют обстоятельства происшествия в МКД.

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