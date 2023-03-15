В Ингушетии нашли труп квартиранта и пустой шприц рядом с ним

«Житель Малгобека сообщил стражам правопорядка о том, что в его квартире, сданной в аренду, обнаружен труп мужчины 1989 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. В ходе осмотра жилья следователи нашли мобильный телефон умершего и пустой шприц», — сказал источник.

По данным собеседника, на месте инцидента побывали представители СКР и полиции. Компетентные органы выясняют обстоятельства происшествия в МКД.