Криминал

В Ингушетии неизвестные деревянной битой избили двух человек

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Правоохранительные органы разбираются в ситуации с избиением двух человек на автостоянке в Назрани группой из нескольких человек, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«Из республиканской больницы поступило сообщение о доставлении в реанимацию неизвестными лицами жителя села Сурхахи 1997 года рождения и его 34-летнего однофамильца. Выяснилось, что несколько человек, передвигавшихся на машине Lada Vesta, на стоянке возле стоматологического центра в Назрани жестоко их избили. Удары наносились не только руками и ногами по голове и телу, но деревянной бейсбольной битой», — сказал источник.

По его информации, с множественными травмами и переломами мужчины находятся в реанимации. На текущий момент ведется их поиск в рамках возбужденного уголовного дела по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК России.

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